Alors que l’OGC Nice aimerait s’attacher les services de William Saliba par le biais d’un prêt, un site espagnol annonce que le défenseur de 19 ans devrait signer un comeback improbable dans son ancien club de Saint Etienne.

Sûrement l’information la plus improbable de la journée. Alors qu’il a quitté les Verts il y a à peine six mois pour poser ses valises à Londres, William Saliba pourrait retrouver dans très peu de temps Geoffroy-Guichard.

Régulièrement laissé sur le banc en Premier League par son entraîneur Mikel Arteta, le jeune défenseur aurait envie de retrouver du temps de jeu. C’est ce qu’avance en tout cas le site espagnol Todo Fichajes. Celui-ci assure qu’un marché entre l’ASSE et Arsenal serait en passe d’être conclu pour un prêt de six mois à partir de janvier 2021. « Le stoppeur français reviendra dans son club d’origine six mois après son atterrissage à Londres et espère pouvoir bénéficier du temps de jeu que lui refuse Mikel Arteta. Il manque juste quelques détails pour que l’accord soit officiel la semaine prochaine. »

Ces « quelques détails », justement, sont à l’origine de nombreux transferts avortés. Une information à prendre donc avec des pincettes.