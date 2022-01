Dans une situation sportive délicate, l’AS Saint-Etienne vit une période sombre et seule une vente semble pouvoir les sortir de ce pétrin. Mais après plusieurs mois de tractations en tout genre, aucun acheteur n’a conquis. Toujours en course, Olivier Markarian en dévoile plus sur son projet de rachat.

« Beaucoup d’entre vous m’ont écrit ces dernières semaines et beaucoup m’ont directement sollicité pour que je m’exprime sur le projet de rachat. Je respecte trop l’institution pour en dévoiler plus pour l’instant. Aujourd’hui, je suis, comme vous tous, très peiné de voir notre club dans une telle situation sportive. Toutefois, je soutiendrai l’équipe jusqu’à la dernière journée de championnat, pour que le maintien soit une réalité au soir de la 38eme journée. Je n’ai jamais baissé les bras face à l’adversité. Ce n’est certainement pas aujourd’hui que je vais commencer. C’est pour cela que j’appelle tous les amoureux des Verts à rester solidaires et unis, pour permettre au club de sauver sa place en L1. C’est le plus important jusqu’à la fin du championnat. Mon engagement pour le club reste donc entier car je suis, et resterai à tout jamais, un fidèle supporter de l’AS Saint-Etienne. Allez les Verts !« , a déclaré Olivier Markarian dans un tweet sur son compte Twitter.