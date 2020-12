L’ASSE lance le coup d’envoi de la 14e journée de Ligue 1 ce vendredi en accueillant à Geoffroy-Guichard le SCO d’Angers (21h). En manque criant de points, les Stéphanois ont besoin de se relancer. Malheureusement, les voyants ne sont pas au Vert pour Claude Puel. La présence de son défenseur central Harold Mourouki est plus qu’incertaine pour la rencontre.

A J-2 de la réception d’Angers à Geoffroy-Guichard, le coach de l’ASSE, Claude Puel, doit faire face à une mauvaise nouvelle. D’après le quotidien Le Progrès, l’arrière stéphanois Harold Mourouki a manqué l’entraînement collectif ce mardi pour se faire soigner par le staff médical. Pourtant aligné ce week-end lors du triste match nul contre Dijon (0-0), le Camerounais a quitté la pelouse en boitant. Toujours selon la même source, le défenseur central « a les chevilles qui ont enflé parce que l’attaquant dijonnais Mama Baldé ne l’a pas ménagé »

Même s’il n’est pas encore officiellement forfait pour vendredi, la présence de Mourouki dans le Chaudron paraît plus que compromise. Un coup dur pour les Verts, dont le secteur défensif est complètement décimé depuis les départs de Loïc Perrin, William Saliba et Wesley Fofana. Face à une formation angevine très joueuse et réputée pour son jeu de contre redoutable, cette partie a tout d’un match piège pour les coéquipiers de Wahbi Khazri.