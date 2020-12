La 14e journée de Ligue 1 commence ce vendredi avec un magnifique AS Saint-Étienne Angers à 21h. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux équipes vont se présenter dans un état de forme bien différent.

À l’aube de la 14e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne et le SCO d’Angers sont séparés par 10 points au classement. Ce vendredi à 21h, le duel fera donc rage, et les verts ont de quoi trembler. Quatorzièmes, ils n’ont plus gagné depuis 10 matchs en championnat.

Un enchainement de mauvais résultats qui contraint l’ASSE de jouer le maintien. À seulement 4 longueurs du premier relégable, il est difficile d’imaginer l’équipe de Claude Puel se relancer sur cette journée. C’est du moins ce que la dynamique nous laisse entrevoir.

Septièmes, les Angevins rentent sur 3 victoires sur leurs 4 derniers matchs en Ligue 1. Une sur-performance, mais surtout une très belle surprise. Bien installés sur leur petit nuage, les hommes de Stéphane Moulin ont de quoi poursuivre cette très belle série.

Les compos probables :

AS Saint-Étienne : Moulin – Debuchy, Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco – Youssouf, Camara, Neyou, Bouanga – Hamouma, Khazri

SCO Angers : Bernardoni – Manceau, Traoré, Thomas, Doumbia – Amadou, Mangani – Cabot, Fulgini, Pereira – Bahoken