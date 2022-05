Clermont, récent promu, a obtenu officiellement son maintien. En conférence d’après match, le coach du club auvergnat a savouré cette réussite, avec une pique réservée à son homologue de l’AS Saint-Étienne Pascal Dupraz…

« Cela fait 5 ans que l’on joue ainsi et on avait recruté des garçons pour jouer ce jeu-là. Cela aurait été une erreur de se renier à un moment parce qu’on était dans le dur. Le projet du club s’inscrit dans la durée et il est beaucoup plus fort que cette seule saison.

On a envie de poser les bases d’une certaine philosophie de jeu. Ah, mais je dois faire attention à ce que je dis et mettre des guillemets à ‘philosophie’ parce que sinon Pascal Dupraz pourrait me contredire », a lancé Gastien.