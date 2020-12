De retour dans le groupe stéphanois depuis quelques jours, Mathieu Debuchy demande au club de recruter lors du mercato hivernal.

Le capitaine de l’ASSE souhaite que les Verts se renforcent cet hiver et retrouvent enfin des couleurs dans cette Ligue 1. Il aimerait pouvoir accueillir deux ou trois joueurs surtout pour renforcer la défense. Il évoque même le nom de William Saliba qui évolue aujourd’hui à Arsenal.

« On a peut-être besoin de deux ou trois joueurs pour compléter l’effectif, en défense comme en attaque. Ce sera forcément un plus si on arrive à faire revenir William Saliba cet hiver », a soutenu le capitaine stéphanois au micro de la chaîne Téléfoot.