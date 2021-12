Entraineur de l’AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz est revenu sur l’arrivée de Bakary Sako chez les Verts ce jeudi soir. Il donne son avis sur le joueur franco-malien qui retrouve le Forez, 10 ans après.

« La signature de Bakary Sako est une bonne nouvelle. C’est un joueur qui connaît le club, est très motivé et nous montre à l’entraînement qu’il n’a rien perdu de ses qualités. J’attends de lui qu’il apporte quelque chose sur le terrain, mais on sera preneurs de sa bonne humeur et de son expérience dans le vestiaire. » A confié le coach stéphanois à propos de sa nouvelle recrue de 33 ans. 20e de Ligue 1 avec 12 points, Saint-Etienne affrontera dimanche prochain les amateurs de Jura Sud en seizièmes de finale de la Coupe de France.