En perdition, l’AS Saint-Etienne a enfin réagi afin d’inverser la tendance avec la nomination récente de Pascal Dupraz. Habitué aux missions sauvetages, le technicien souhaite injecter du sang neuf dans son effectif et a fait de Jean-Philippe Mateta sa priorité.

Lanterne rouge de Ligue 1 avec 12 petits points au compteur, l’AS Saint-Etienne vit une crise sportive sans précédent. Obligé de réagir après de multiples contre performances, la direction stéphanoise a enfin pris la décision de se séparer de Claude Puel afin de relancer une dynamique vertueuse. Pour cela, les Verts s’appuient désormais sur un nouvel homme fort : Pascal Dupraz. Engagé dans une énième mission sauvetage, l’ancien technicien du SM Caen compte bien sur de nouvelles recrues pour relancer un effectif jeune et amorphe. Si les Verts espèrent se renforcer avec des joueurs d’expériences, la priorité a été mise sur ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.

Selon les informations de Foot Mercato, Pascal Dupraz aurait fait de Jean-Philippe Mateta sa priorité absolue afin de renforcer un effectif balbutiant. Prêté par Mayence à Crystal Palace, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à s’imposer sous les ordres de Patrick Vieira et un départ est déjà à l’ordre du jour. Courtisé par Pascal Dupraz et la direction stéphanoise, Jean-Philippe Mateta ne serait pas contre un nouveau départ chez les Verts mais un hic persiste. L’AS Saint-Etienne ne pourrait supporter que 30% du salaire de 45 000€ par semaine que perçoit le Français. Avec de telles finances, les possibilités sont limitées pour Pascal Dupraz et son staff.