Meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne et plus grand talent des verts, Denis Bouanga (26 ans) ne connaît pas encore son avenir. Malgré tout, il évoque son objectif principal et devra sans doute quitter le Forez pour atteindre ce dernier.

Interviewé dans « Parlons Sport Loire », l’ancien joueur du FC Lorient est revenu sur ses objectifs pour l’avenir et pense qu’il faudra quitter les verts afin d’y arriver. « Beaucoup se demandaient si j’allais réussir à m’adapter à Saint-Etienne. pour moi, c’était un bon challenge à relever. Ces dix buts m’ont permis de répondre aux attentes et j’ai senti qu’on me considérait un peu plus encore. Je n’ai pas de chemin en tête. J’essaye de faire mon trou petit à petit et d’être un nouveau joueur chaque saison. Je veux toujours être meilleur. Je ne me fixe pas d’objectif, même si, comme tout joueur, j’aimerais disputer un jour la Ligue des Champions. Je sais que ça passe par le travail. » A affirmé l’international gabonais. Voir maintenant s’il quittera son équipe cet été ou attendra encore quelques temps avant de trouver un nouveau challenge…