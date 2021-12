Pascal Dupraz, nouveau coach des Verts, aura fort à faire s’il souhaite sortir l’AS Saint-Étienne de la zone de relégation. Bonne nouvelle pour lui, le budget pour le mercato hivernal est revue à la hausse !

« Il y a eu une réunion hier soir (mardi, ndlr). Il faudra que l’ASSE soit plus active et ambitieuse que prévu au vu des derniers matchs. Les moyens seront augmentés, les actionnaires se sont alignés pour relever ce challenge. Il y aura des opportunités à saisir. Nous avons des postes ciblés et des objectifs identifiés », a promis le président exécutif Jean-François Soucasse en conférence de presse.

« On va essayer de chercher des joueurs en difficulté dans des clubs plus importants et qui cherchent du temps de jeu », a précisé le coordinateur sportif, Loïc Perrin.