Après un match rassurant face à Lyon, l’espoir revenait à l’ASSE. Pourtant la lourde défaite face à Strasbourg à tout chamboulé, et le projet, dont la vente restent au point mort. D’après Pierre Ménès, les deux présidents des Verts, ne souhaiteraient pas vendre.

« J’ai déjà vu l’ASSE faire des matches pitoyables cette saison, mais ce n’est même pas le cas à Strasbourg. Ils font une bonne première période, et il y a un concours de circonstances incroyable puisque le joueur qui marque contre son camp (Youssouf) blesse Green et est expulsé six minutes plus tard (…) Ce n’est pas que l’équipe c’est un ensemble.

Je suis persuadé que Romeyer et Caïazzo ne veulent pas vendre le club. Je connais le prince Cambodgien, il avait bloqué les 100 millions d’euros. Qu’est-ce qu’il lui faut de plus pour accéder à la data ? Si tu ne donnes pas accès à la data, c’est que tu as des choses à cacher. Je suis globalement inquiet pour Saint-Étienne », a lancé Pierre Ménès, qui comme beaucoup de supporters, ne comprend plus grand chose aux volontés des deux présidents.