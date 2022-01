Lanterne rouge en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne est embourbé en fond de classement mais compte bien sur ses nouvelles recrues pour repartir de l’avant. Dernière recrue en date chez les Verts, Eliaquim Mangala ravi son nouvel entraîneur, Pascal Dupraz.

« Je suis très heureux de l’arrivée d’Eliaquim et je veux vraiment saluer le travail de mes dirigeants. C’est un joueur qui va nous apporter de la sérénité et quelque chose qui ne s’acquiert pas facilement : de l’expérience. D’abord sur le terrain, beaucoup, et s’il veut prolonger dans le vestiaire, je suis preneur« , s’est félicité Pascal Dupraz sur le site officiel du club.