Avant de disputer les trois dernières journées de Ligue 1, Pascal Dupraz motive son groupe et croit plus que jamais au maintien de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. À quelques heures de se rendre sur la côte d’Azur pour affronter l’OGC Nice, il a tenu à faire passer un message très clair.

Le coach des Verts a livré son sentiment sur la fin de cette saison et il pense que son groupe a les capacités de se maintenir. “Je savais que la tâche serait compliquée, elle ne l’est pas plus qu’en décembre. Les attitudes sur le terrain laissent à penser que les joueurs vont tout donner sur ce sprint pour sauver l’ASSE en Ligue 1. Il n’y a pas de hasard dans le foot. Plutôt que de stigmatiser ce qui ne va pas, je reste sur le positif (…) Il y a 9 points en jeu pour nous et 6 pour les autres. C’est un match capital pour nous. On transforme une contrainte en opportunité. J’ai hâte de vivre les 15 jours à venir. Je suis enthousiaste à l’idée de défendre nos couleurs”, a lâché le coach des Verts en conférence de presse.

Avant de retrouver les Aiglons mercredi soir, les Stéphanois pointent à la 18e place, la place du barragiste avec trois petits points d’avance sur le FC Metz 19e et vainqueur surprise de l’Olympique Lyonnais ce dimanche après-midi. En cas de victoire à Nice, les Verts pourraient compter six points d’avance sur les Grenats et revenir à hauteur du FC Lorient à la 17e place.