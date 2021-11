Ce dimanche l’AS Saint-Etienne a enfin remporté sa première victoire de la saison face au promu clermontois 3 buts à 2. Si les hommes de Claude Puel peuvent enfin respirer un peu, l’affaire du rachat est toujours d’actualité et elle serait peut être sur le point d’aboutir…

Selon les renseignements de « RMC Sport », le club du Forez aurait reçu des sollicitations pour une future vente. Oublié le prince du Cambodge et son projet de rachat, c’est désormais au tour d’une société suisse soutenue par un fonds d’investissement américain qui se retrouve en pole. Un nouveau projet qui tient la route et verrait ainsi l’ancien président de l’Olympique de Marseille et de l’AS Nancy-Lorraine Jean-Michel Roussier à la présidence, accompagné par l’ex-milieu de terrain des Verts Mathieu Bodmer au poste de directeur sportif.

Pour l’heure aucune offre n’est parvenue sur la table des dirigeants et le duo Roland Romeyer, Bernard Caïazzo ont notamment pris la décision de baisser leurs prétentions. Voir maintenant si les deux parties arriveront à trouver un accord afin de relancer ce club mythique du championnat de France qui traverse une très grosse crise depuis plusieurs mois.