Claude Puel, bien avant de prendre les commandes à l’ASSE, était le coach de l’Olympique Lyonnais. Entre 2008 et 2011, l’entraîneur français disposait donc de moyens financiers très intéressants. Celui-ci, dans les colonnes de France Football, a confié avoir songé à recruter Suarez.

« Karim (Benzema) était parti, Fred nous avait quitté un peu avant. Une page était tournée. Et il fallait du haut niveau pour remplacer ce duo. À l’époque, on avait longuement hésité entre Lisandro Lopez et Luis Suarez, alors à l’Ajax.

J’aimais beaucoup ce joueur, mais finalement on a choisi Lisandro qui venait de Porto avec des références européennes plus importantes. »