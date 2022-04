Ce vendredi soir, l’AS Saint-Etienne est retombé dans ses travers avec une très lourde défaite sur le score de 6 buts à 2 contre le FC Lorient. Les Verts ont été humilié par un concurrent au maintien et la défaite a énormément de mal à passer pour Denis Bouanga.

Auteur de l’ouverture du score en tout début de match, le Gabonais avait parfaitement lancé ses partenaires avant que ces derniers ne parviennent à doubler la mise. Mais après cela, la lumière s’est éteinte et les Verts se sont fait surclasser par un FCL totalement habité. Un scénario qui ne passe pas pour Denis Bouanga. « Nuls. On a été nuls à chier. On pensait tout faire en menant 2-0. On s’est fait tuer. 6-2 c’est une honte. Honte à nous, on fait honte à tout un club, c’est le néant tout simplement. Ce n’est pas parce qu’on a perdu qu’on n’est pas maintenu. Il restait 8 finales, on en a perdu une, il en reste encore, mais honte à nous encore une fois. » A martelé l’attaquant. Son équipe a encaissé 6 buts en un peu moins de 50 minutes, ce qui laisse les Verts à la 18e place du championnat.