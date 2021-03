Joueur de l’AS Saint-Eteinne, Aimen Moueffek (19 ans) commence à s’imposer petit à petit dans l’effectif de Claude Puel.

Justement le jeune stéphanois fait déjà parler de lui, notamment en Allemagne. Selon les informations de « France football », le club du Borussia Mönchengladbach apprécie le profil d’Aimen Moueffek. En fin de contrat dans un peu plus d’un an, le joueur d’origine marocaine plaît aussi à Salzbourg et à Anderlecht. Saint-Etienne va donc devoir batailler pour essayer de garder l’un de ses plus gros espoirs cet été. Affaire à suivre pour le natif de Vienne dans le 38 qui a disputé 12 matchs depuis le début de saison.