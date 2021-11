Quel bazar à Saint-Etienne ! Proche de trouver un accord avec un prince du Cambodge pour le rachat du club, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pourraient aujourd’hui devoir passer devant les tribunaux. Le prince y pense.

« Norodom Ravichak exprime sa sidération face aux accusations portées à son encontre, peut-on lire dans le communiqué de l’agence de communication du prince. Il est d’autant plus étonné que les négociations avec l’ASSE sont au point mort depuis plusieurs semaines. Norodom Ravichak n’a pas intégré la data room (permettant l’accès aux comptes du club). Le document n’a donc jamais servi de garantie financière pour le rachat du club. Norodom Ravichak se réserve le droit d’engager toutes actions judiciaires appropriées en réponse à la plainte qui aurait été déposée à son encontre. » Peut-on lire sur le communiqué publié par l’agence de communication qui gère les intérêts du prince cambodgien.

Aux dernières nouvelles, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer les présidents de l’ASSE voudraient finalement garder le club et ils n’auraient pas l’intention de répondre favorablement aux futurs offres de rachat. On parle même d’un éventuel prêt afin de renforcer l’équipe cet hiver…