Victime d’une grave blessure au genou il y a quelques mois, Yvann Maçon (22 ans) est revenu sur sa situation et envisage même de revenir avant la fin de saison.

« Je ne me mets pas trop de dates, pour ne pas être déçu. Mais j’espère le plus rapidement possible. Ça serait bien pour la fin de la saison, mais si ça ne se fait pas, ce n’est pas grave. Je pense que c’est possible, mais il faudra écouter les médecins. Je vais avoir aussi un peu peur lors des premières séances, et je travaille là-dessus en faisant un travail mental avec un médecin, » a ainsi commenté Maçon dans une interview accordée à « RMC Sport ».