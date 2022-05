Dimanche soir l’AS Saint-Etienne a subi une énorme désillusion en s’inclinant à la maison aux tirs aux buts contre l’AJ Auxerre dans le match retour de barrage d’accession à la Ligue 1.

Une défaite qui condamne les Verts à évoluer à l’échelon inférieur la saison prochaine. Pour remonter le club et retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible, les Verts pensent à un certain Laurent Battles afin de permettre à l’équipe de redorer son blason. Pascal Dupraz ayant échoué dans sa mission maintien en Ligue 1, le board stéphanois a contacté l’ancien coach de l’ESTAC pour une future arrivée sur le banc forézien dans quelques semaines. Passé par l’ASSE entre 2010 et 2019, Laurent Batlles ne sera cependant pas facile à séduire : le coach de 46 ans souhaite entraîner en Ligue 1, en plus d’avoir une vision claire de ce que sera l’ASSE dans les prochains mois. Affaire à suivre…