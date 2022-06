Jean-François Soucasse, le président exécutif de l’AS Saint-Etienne est sorti du silence après le cuisant échec du club du Forez qui a échoué dans sa quête de maintien en Ligue 1 dimanche soir.

Quelques jours après la défaite aux tirs aux buts contre l’AJ Auxerre, le patron des Verts s’est confié au cours d’un entretien pour ‘France Bleu Loire.’ Il est conscient de la situation et souhaite aujourd’hui repartir sur des bases saines pour permettre au club de rapidement retrouver sa place dans l’elite. “La première chose à dire, c’est que c’est une saison manquée. C’est une relégation à laquelle on n’a jamais voulu croire. D’autant plus quand elle finit par la double confrontation contre un club de Ligue 2, dans un stade acquis à notre cause. Ce groupe-là a souvent flirté avec le vide, mais il avait su, jusqu’à présent, toujours l’éviter, faire preuve de résilience. » Explique-t-il.

Avant de rester positif concernant l’avenir et la saison prochaine. « Donc, le premier constat est qu’il ne faut pas fuir nos responsabilités. On ne peut pas trouver d’autres responsables que nous. Et ce qui est pire, finalement, que cette relégation sportive, c’est ce qui s’est passé dimanche soir. C’est l’extra-sportif.” Soucasse a également confirmé que l’ASSE avait déposé plainte contre X, suite aux incidents après la fin du match dimanche face à l’AJA. Il a aussi précisé que Pascal Dupraz allait quitter son poste dans les prochaines heures.