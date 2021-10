Dans la tourmente à cause des résultats de son équipe e Ligue 1, Claude Puel est désormais aussi la cible de critiques très précises. D’après Bernard Lions, les motivations de l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne au moment de renforcer son effectif étaient… étonnantes.

« Le 10 janvier 2020, Kleyveens Hérelle (25 ans) devient la première des neuf recrues de Puel . Il arrive libre d’Avranches (N), où il se trouvait en concurrence en attaque avec Paulin, un des deux fils de Puel. Il repart six mois plus tard. Il n’est pas le seul échec.

Encore moins, le plus retentissant. Dépourvue de moyens, l’ASSE l’est aussi en (bonnes) idées et en savoir-faire. Et ce, malgré l’aide de Tom Calvet, agent et gendre de Puel », a fait remarquer le journaliste de L’Equipe Bernard Lions.