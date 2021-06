« ZEbet a accédé à l’échelon de partenaire majeur », indique dans un communiqué Roland Romeyer, co-président du de l’ASSE.

ZEbet est désormais présenté comme « le partenaire principal du club ». « Partenaires depuis 2019, ZEbet et l’AS Saint-Étienne donnent une toute autre envergure à leur union. Opérateur reconnu du marché des paris en ligne en Europe, ZEbet devient le partenaire principal du club et s’affichera désormais sur la face avant du maillot des Verts à compter de la prochaine saison 2021-2022. Et ce pour les trois prochains exercices. »

ZEbet nouveau sponsor maillot face de l’ASSE en remplacement d'AESIO (qui passe sur le short)



De quelle couleur sera floquée le logo ZEbet sur le maillot domicile ?



Infos : https://t.co/LPyEi9ualv #ASSE #Zebet #sponsoring #ligue1 pic.twitter.com/fpWtlctctt — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) June 3, 2021

ZEbet bénéficiera d’une forte visibilité tout au long de son partenariat. Les soirs de matches au stade Geoffroy-Guichard, la marque sera visible sur la panneautique, sur des tapis 3D et dans le rond central. Elle sera également présente sur la face avant des chasubles d’entraînement. De plus, ZEbet bénéficiera d’une visibilité sur tous les supports print et digitaux du club. De nombreuses animations pour les supporters des Verts auront également lieu au cours des trois saisons avec des opérations privilèges, des jeux-concours, des challenges à la mi-temps, etc…

« En affirmant nos ambitions avec l’AS Saint-Étienne pour les prochaines saisons, nous aurons à coeur d’exprimer toujours plus fort nos valeurs et motivations autour du plaisir de parier », indique Quentin Etievant, DGA Marketing & Stratégie du Groupe ZEturf.

L’opérateur de paris en ligne apparaîtra désormais sur le devant du maillot à la place d’Aésio. La mutuelle reste cependant sponsor du club.