Plus qu’en difficulté depuis les début de saison, Saint-Étienne doit réagir face à une possibilité de relégation de plus en plus présente. Depuis quelques jours, quelques noms circulent pour prendre la succession de Claude Puel.

Dernier sans n’avoir gagné aucun match, c’est le premier point commun entre l’ASSE en Ligue 1 et le Barça en Ligue des Champions. L’autre, Koeman et Puel sont tous les deux en grande difficulté.

Selon plusieurs sources Roland Romeyer et Bernard Caïazzo envisagent de nommer un nouvel entraîneur dans le but de sauver la vente du club. D’après le média But, Laurent Huard, directeur du centre de formation de l’ASSE, pourrait être une solution pour prendre la tête des Verts. Mais il semblerait que ce soit le profil de David Guion qui ait séduit Sainté. Libre depuis la fin de son contrat avec le Stade de Reims, l’entraîneur français pourrait prochainement faire son retour dans le Forez.