Lanterne rouge de la Ligue 1 avec 6 petits points en 12 journées de championnat, l’AS Saint-Etienne est dans une crise très très profonde. Et les supporters ont ciblé les deux présidents comme principaux responsables de la situation.

La situation est décidément très inquiétant dans le Forez. Ce mardi soir, les ultras stéphanois, les Green Angels 92 continuent de faire passer leurs messages à la direction des Verts. Cette fois-ci, les fans de l’équipe s’attaquent aux deux présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avec un message très clair et limpide. « Romeyer, Caïazzo : merci pour le musée, on se souviendra du club que vous avez tué », ont écrit les Ultras du Kop Sud sur une banderole déployée devant le stade Geoffroy-Guichard. La pression continue de monter à l’ASSE, avant la réception de l’AS Clermont foot ce week-end pour la 13e journée de Ligue 1.