Ancien numéro 10 des Verts et technicien de l’ESTAC Troyes, Laurent Battles a été invité à réagir sur la bonne forme stéphanoise avant d’affronter les Troyens à l’occasion de la 29ème journée de Ligue 1. Le Français est optimiste et croit en l’opération maintien menée par Pascal Dupraz à l’AS Saint-Etienne.

« Oui, vu le nombre de points qu’ils ont pris, cela a permis à l’équipe de reprendre confiance et aujourd’hui à pouvoir prétendre se maintenir. À partir du moment où vous n’êtes plus derniers, vous avez les cartes en mains puisque vous êtes devants les autres. S’ils continuent comme ça, il y a plus de chances de se maintenir. Maintenant, comme on le voit tous les week-ends, personne ne lâche donc cela ne va pas être facile jusqu’à la fin.

Déjà l’aspect tactique puisque maintenant ils changent moins tactiquement que ce qu’ils ne le faisaient à un moment donné. Les joueurs ont maintenant pas mal de repères dans leur façon de jouer, avec des joueurs différents. Il y a maintenant une équipe qui ressort, cela donne des garanties aux joueurs qui jouent même si je pense qu’il y a malgré tout de la concurrence car il faut être performant. Mais quand vous avez l’habitude de jouer d’une façon presque similaire tous les week-ends, cela vous donne de la force, des repères et ils ont pris des points comme ça. À un moment donné, ils savent que dans ce système-là ils prennent des points. Avant, il y avait malgré tout pas mal de changements. Je me rappelle qu’au match aller, on était parti nous sur le fait de travailler sur un 4-4-2 losange alors qu’ils n’ont pas du tout joué comme ça. Même si Pascal Dupraz me fera peut-être mentir, mais maintenant on sait comment joue l’AS Saint-Étienne. Bien-sûr il y a de l’évolution pendant les matchs, en fonction s’il faut aller chercher un résultat ou non. Mais au départ du match, j’ai l’impression qu’il a trouvé la façon dans laquelle il voulait jouer. Les joueurs ont des repères donc c’est plus facile pour eux de pouvoir avancer dans ce championnat en ayant des repères tactiques.

Je ne suis pas devin. La seule chose que je sais aujourd’hui c’est qu’il y a des matchs à confrontations directes qui arrivent, qu’il ne faut pas les louper. Ils ont bien redressé la barre mais tant qu’on n’a pas atteint un certain nombre de points… Tout le monde disait qu’il faudrait avoir 35 ou 36 points pour se maintenir, mais on se rend compte que maintenant, il y a beaucoup d’équipes qui gagnent derrière et des équipes un peu plus hautes qui commencent à perdre. À un certain moment, il faudra peut-être bien les 40 points pour se maintenir. Ce n’est pas si évident que cela. Tout le monde dans le petit championnat de bas de tableau où même Angers s’est fait rattraper, va chercher à se maintenir ou même jouer cette place de barragiste comme l’a fait Nantes l’année dernière pour pouvoir rester en L1« , a déclaré Laurent Battles dans un entretien exclusif accordé à Evect.fr.