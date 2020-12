L’histoire d’amour entre Romain Hamouma et l’ASSE est elle terminée ? Alors que le joueur arrive en fin de contrat en 2021, les négociations entre lui et son club bloquent toujours. Claude Puel a fait une annonce qui pourrait en dire long sur son avenir.

Romain Hamouma en a-t-il encore sous le pied ? À 33 ans, l’ailier arrive en fin de contrat en 2021, et alors que les négociations entre lui et l’ASSE bloquent, le joueur est toujours dans le flou concernant son avenir. Dans un entretien accordé à So Foot, son entraîneur, Claude Puel, a évoqué cette situation. Il n’a pas forcément évoqué les négociations en cours, mais il n’a pas hésité à encenser son joueur.

« J’aurais bien aimé avoir Hamouma quand il était plus jeune… », a-t-il confié à So Foot dans une longue interview. « Il pue le football, ce joueur ! Il sent les combinaisons, il lâche le ballon quand il le faut. C’est un footeux, c’est extraordinaire ! J’aurais aimé le voir dans des équipes avec des joueurs autour de lui qui sentent le jeu de la même façon », a expliqué le technicien.

Mais que veut dire Claude Puel ? Romain Hamouma n’est-il plus dans le projet de Saint-Étienne ? Pour rappel, le natif de Montbéliard est arrivé dans le Forez en 2012 en provenance de Caen. Et il a fait partie des quelques anciens que le manager de l’ASSE avait gardé dans son groupe, après avoir écarté plusieurs autres expérimentés.