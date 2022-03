En vente depuis plusieurs semaines, l’AS Saint-Etienne reste dans le flou. Les finances des Verts sont pointés du doigt malgré des bénéfices nets estimés à 111M€ depuis 2012.

Sur la corde raide, l’AS Saint-Etienne est en grandes difficultés tant sportivement qu’économiquement. Une situation qui les force à réaliser de véritables paris à coût réduit sur le marché des transferts. Pourtant, depuis 2012, les Verts ont engrangé un bénéfice net de 111 millions d’euros. Un bilan dans le rouge que ne parvient pas à comprendre Jean-Pascal Gayant, économiste du sport. Mais où est passé l’argent à Saint-Etienne.

« Ce qui est surprenant, c’est qu’on a ce solde des ventes positif en engrangeant des dizaines de millions d’euros, et un club qui est dans une situation pécuniaire très difficile. C’est un peu un mystère. La plupart des clubs équilibrent les comptes avec la vente des meilleurs talents. Le système est déficitaire entre les simples produits et charges. […] L’ASSE me paraissait en difficulté financière en 2019, et on a eu des résultats qui semblaient miraculeux, en particulier en 2020. Ça m’a beaucoup surpris. Le Conseil de Surveillance avait validé les comptes et on n’était pas sur les mêmes chiffres (que ceux révélés par Mediapart, ndlr), avec un résultat légèrement positif. J’ai du mal à savoir comment les chiffres pouvaient être autant différents« , a confié Jean-Pascal Gayant spécialiste de l’économie du sport dans un entretien accordé au Progrès.