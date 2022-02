Mis en vente, le club stéphanois n’aurait toujours pas trouvé de repreneur à cause des exigences aberrantes de Bernard Caïazzo.

Malgré leur volonté de vendre l’AS Saint-Étienne, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont toujours aux manettes du club du Forez, faute d’avoir trouvé le repreneur idéal. Pourtant les candidats ont été nombreux mais personne n’a encore bouclé le rachat de l’ASSE. Invité au micro de RMC, Edward Jay a donné un premier élément de réponse, soulignant au passage la responsabilité de Bernard Caïazzo.

« Un possible repreneur m’a fait cette image. Il me dit : ‘On apporte des pièces, on nous dit qu’on doit passer 1 mètre 25. On passe. Et puis tout d’un coup on se dit qu’on a gagné, mais non, il faut passer 1 mètre 30. Il faut ramener d’autres pièces’. Qui réclame ça ? C’est le cabinet KMPG, mais peut-être quelqu’un qui téléguide derrière, qui réclame des pièces en plus, en l’occurrence Bernard Caïazzo. »