Coordinateur sportif de l’AS Saint-Etienne Loïc Perrin était l’invité de l’émission de Jérôme Rothen sur « RMC ». Ancien capitaine des Verts, il a fait un point sur le mercato hivernal.

« Je suis très satisfait du mercato. On l’est. C’était compliqué mais c’est plus un réajustement de l’effectif. On a fait venir sept joueurs et trois nous ont quittés. On est content de ce qu’on a réalisé. On sera jugé dans les semaines à venir. Notre priorité au début était de recruter un attaquant, un milieu excentré et un défenseur central. On a fait beaucoup plus que ce qu’on devait faire car on a eu l’opportunité de le faire. » A confirmé Perrin, invité de l’émission ‘Rothen régale.’