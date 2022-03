Les Verts renaissent de leurs cendres. En train de réussir son pari de sauver l’AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz aurait demandé que son contrat actuel de six mois soit prolongé. Une exigence refusée par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

Loin d’être serein lors de son arrivée à l’AS Saint-Etienne pour prendre la succession de Claude Puel et se lancer dans une mission sauvetage, Pascal Dupraz avait affirmé qu’il ne se projetait pas dans la durée : « La location de ma maison s’arrête fin mai. Trop souvent on fait l’erreur de se projeter. J’ai envie de vivre intensément le moment présent. Il y a un peuple qui est derrière nous […] Au feu, des personnes se sont arrêtées pour venir me remercier. De quoi ? Rien n’est fait. Tout ce que je souhaite, c’est que l’on remercie les joueurs, fin mai« , avait révélé Pascal Dupraz. Une affirmation aujourd’hui révolue. Le technicien des Verts veut prolonger.

Selon les informations révélées par Peuple Vert, média stéphanois, Pascal Dupraz souhaiterait désormais s’inscrire dans la durée avec l’AS Saint-Etienne. Convaincu que sa mission se soldera par une réussite totale, le Français envisage de prolonger son contrat. Un sujet qui ne serait pas du goût de la direction stéphanoise. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer seraient particulièrement étonnés de cette récente demande alors que le technicien de 59 ans prônait, il y a quelques semaines, la réussite collective : « à savoir une union sacrée de nature à recentrer chacun sur l’objectif général et non sur les petites envies personnelles.«