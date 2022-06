Selon les informations de RMC Sport, Laurent Batlles, ancien entraineur de Troyes, va signer, ce vendredi, un contrat de deux ans plus une année en option en cas de remontée en Ligue 1.

Laurent Batlles va effectuer son retour à l’AS Saint-Etienne. Quelques jours après la relégation en Ligue 2, les dirigeants stéphanois préparent déjà la saison prochaine avec l’objectif de remonter en ligue 1 rapidement. Ce vendredi, RMC Sport confirme que Laurent Batlles va s’engager comme entraîneur ce vendredi après-midi avec les Verts pour un contrat de deux ans plus une année supplémentaire qui s’activerait automatiquement en cas de remontée en Ligue 1. Le média sportif français ajoute que l’ancien technicien de Troyes a eu pour seule exigence de pouvoir venir avec son adjoint et son analyste vidéo. Le premier est Emmanuel Da Costa ancien entraîneur de Quevilly-Rouen, Le second est Romain Brottes homme de confiance du coach à l’ESTAC.