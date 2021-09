Avant de se rendre à Monaco ce mercredi soir en Ligue 1, Claude Puel n’a pas échappé aux questions sur la future vente du club. Et le technicien français a botté en touche.

« Je ne me projette pas par rapport à la vente du club et je demande la même chose à mes joueurs. C’est un sujet que je laisse à l’extérieur du groupe car ce n’est pas notre actualité. Y penser, c’est arrêter de penser à notre situation sportive qui ne nous plaît pas du tout. Elle ne nous satisfait pas, pas plus qu’à nos supporters. Une frustration s’exprime de leur côté malgré leur présence et le soutien extraordinaire qu’ils ont montré contre Bordeaux. Les joueurs ont pu discuter avec eux à la fin du match. Les supporters nous donnent du caractère. Ensemble, on va avancer, » a prévenu le Castrais dans des propos retranscrits sur le site officiel du club.