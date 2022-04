Dix-huitième et alors que l’écart se resserre entre les prétendants à la descente, la tension monte à Saint-Etienne. Pris de panique, les Verts ont organisé une réunion de crise suite à la défaite surprise subie contre les Merlus, (6-2).

Sèchement battue par le FC Lorient au Moustoir (6-2), l’AS Saint-Etienne a fait preuve d’une nonchalance inhabituelle depuis l’arrivée de Pascal Dupraz. Malgré une dynamique nettement meilleure que celle des Verts sous Claude Puel, l’AS Saint-Etienne reste en grand danger. Avec 27 points au compteur et une dix-huitième place synonyme de barrages, l’écurie stéphanoise tremble de peur à la vue des résultats de la 31 journée de Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux l’ont emportés face au FC Metz et ne sont désormais plus qu’à un petit point des hommes de Pascal Dupraz tandis que la concurrence s’éloigne au fil des rencontres. Seul Clermont semble être à la portée des Verts. Une situation qui angoisse les dirigeants stéphanois.