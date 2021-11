Sans cesse critiqué, Claude Puel a reçu le soutien d’un joueur légendaire des Verts, Hervé Revelli. Celui-ci est persuadé que le coach actuel des Verts va réussir à sauver les siens.

« Je suis pour ceux qui soutiennent le club, pour le gars qui va sauver l’ASSE. Je pense que Claude Puel va nous sortir de là, c’est l’homme de la situation. Une relégation ? Je n’y pense même pas. Je ne vois pas les Verts en deuxième division.

Quand on regarde l’ensemble des matches de championnat, je regarde les équipes avec nous en bas et celles du milieu de tableau et je me dis que ce n’est pas possible. On va souffrir mais on va s’en sortir », a déclaré Hervé Revelli.