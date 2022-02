Présent en conférence de presse, Paul Bernardoni est revenu sur la victoire renversante de l’AS Saint-Étienne face à Montpellier dans un Chaudron en véritable ébullition.

« Quand tu as les supporters avec toi… Pffou. Je fais du foot pour ça. Quand tu gagnes et que tu vois le stade exploser. C’est des choses que le plus gros milliardaire ne peut se payer. Il y a une telle ferveur. C’est génial », a lancé Bernardoni, le gardien de l’AS Saint-Étienne.