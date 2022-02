Si l’AS Saint-Etienne s’est renforcée avec de vieux briscards cet hiver, l’écurie stéphanoise peut également compter sur une jeunesse revigorante. Lucas Gourna-Douath veut se faire sa place chez les Verts et a refusé des offres pour prolonger à l’ASSE.

« J’aurais pu signer avant mes 18 ans ma prolongation de contrat, mais on a souhaité prendre notre temps et attendre que la saison soit terminée. Ce n’était pas une obligation mais plutôt un objectif de prolonger mon contrat dans mon club formateur parce que je vais me répéter, mais ici, on m’a tout donné, on m’a éduqué, on m’a fait travailler. La personne que je suis maintenant, c’est un peu grâce à l’ASSE. J’ai prolongé mon contrat cet été, c’était mon souhait et celui de mon entourage et j’en suis très fier« , a déclaré Lucas Gourna-Douath dans des propos retranscris par En Vert et Contre tous.