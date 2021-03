Saint-Étienne n’y arrive pas. Les Verts ont encaissé une énième défaite ce vendredi soir, lors de la 30ème journée de Ligue 1, contre Monaco (0-4). Zaydou Youssouf n’a pas été tendre avec son équipe et tire la sonnette d’alarme…

« C’est dur. C’est dommage car on a fait un bon match contre Angers (victoire 0-1, ndlr), en étant solide et en ramenant les trois points. Là, on a été surclassés donc il faut se remettre au boulot car le maintien n’est pas encore assuré et ça risque d’être dangereux pour nous« , a déclaré le joueur au micro de Canal+ Sport.

Pour l’heure, l’ASSE figure à la 16e place du classement, avec « seulement » 6 points d’avance sur le FC Nantes.