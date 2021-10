Ce dimanche après-midi, l’AS Saint-Etienne a totalement sombré à l’extérieur face au RC Strasbourg. Une lourde défaite 5 buts à 1 sur le terrain des Alsaciens et plus que jamais, l’avenir de Claude Puel est menacé.

Selon les derniers renseignements du « Progrès », le coach des verts devrait être présent sur le banc pour la rencontre de championnat le Angers SCO le week-end prochain. Si les dirigeants voulaient faire le bilan après le derby et le déplacement à Strasbourg, ils seraient encore hésitants car, en cas départ l’ancien entraîneur de l’OGC Nice devrait toucher de grosses indemnités de licenciement, lui qui est sous contrat jusqu’en juin prochain (225.000 euros mensuels). Rien ne va plus dans le Forez car le club pointe aujourd’hui à la 20e et dernière place du championnat avec trois petits points en 10 journées.