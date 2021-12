Pour Patrick Guillou, c’est l’arrogance qui a mené Claude Puel à sa perte.

Dans une longue interview accordée à Farid Rouas, l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne Patrick Guillou a fait le bilan du passage de Claude Puel chez les Verts. Renvoyé après la gifle face à Rennes (0-5), le technicien de 60 ans aura surtout payé son arrogance.

« Monsieur Puel a été entraîneur de l’ASSE, il est arrivé (en octobre 2019, ndrlr) et a fait table rase du passé. C’est-à-dire que tout ce qui a été fait en amont et qui a été bien fait par Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant. Il a dit en arrivant : ‘C’est un champ de ruine, on va droit dans le mur mais vous allez voir ce que vous allez voir. Dans trois ans, je vous amène en Ligue des Champions’. Je trouve ça pas collégial d’arriver et de tout brûler au lance-flammes. Il fallait apporter plus de pondération et de modération. On ne peut pas toujours se présenter comme l’homme providentiel. Arriver à Saint-Etienne en disant pendant tant d’années : ‘Vous vous êtes trompés et moi je vais vous montrer la lumière’… Puel est arrivé, le club était dernier, il est parti le club est toujours dernier ! »