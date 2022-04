La 33ème journée de Ligue 1 nous offre une confrontation d’une importance capitale entre l’AS Saint-Etienne (17ème, 30 pts) et les Girondins de Bordeaux (19ème, 26 pts). Une lutte entre clubs historiques à l’agonie que croit pouvoir emporter David Guion, sûr de ses armes.

« On sait que dans ce « mini championnat », tous les adversaires sont à portée de main. Il faut avancer et retrouver les mêmes sensations que contre Metz. Il faudra étouffer notre adversaire et être capable de trouver les failles sur lesquelles on doit appuyer. L’équipe la plus relâchée aura le plus de chance de l’emporter. On n’a pas peur. On a prouvé qu’on était capable d’appréhender ces événements difficiles« , a déclaré David Guion en conférence de presse avant la confrontation capitale entre les Girondins de Bordeaux et l’AS Saint-Etienne.

Pisté un temps pour prendre la succession de Claude Puel, le profil de David Guion a finalement été rejeté au profit de Pascal Dupraz. Une victoire bordelaise serait une sacrée revanche du destin. Une défaite pourrait, par contre, sceller le sort des Girondins de Bordeaux.