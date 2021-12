Ce samedi face à Reims (0-2), l’AS Saint-Étienne a maintenu sa série noire de 4 défaites consécutives en Ligue 1. Alors qu’il assure l’intérim depuis la mise à l’écart de Claude Puel, Julien Sablé a affiché la volonté de redresser la baraque.

« Saint-Etienne est en grande difficulté, en danger. Je suis très triste par rapport à l’investissement des garçons, qui n’ont rien lâché. (…) Les joueurs ont tout donné. Je n’accablerai à aucun moment ce groupe. Un grand club est en danger mais on ne lâchera jamais rien, c’est l’ADN de ce club.

Ce n’est pas un changement d’entraîneur, un changement de système, ou une semaine d’entraînement qui va changer les choses. Le mal est plus profond, on est en convalescence. Il va falloir faire front et retrouver de la sérénité. On a de la qualité, il y a des manques, mais on vaut mieux que là où on est », a assuré Julien Sablé face à la presse.