À 60 ans, Claude Puel est en train de vivre un début de saison cauchemardesque à l’ASSE. Le coach vert est revenu sur son parcours, lors d’un entretien pour Vestiaires.

« Quand je vois mon parcours, je me dis que je suis un peu maso. Je suis allé là où pas un technicien sensé, qui a envie de faire carrière, ne serait allé. Parce qu’il n’y avait que des coups à prendre. Joueur, déjà, j’aimais qu’on me mette dans l’équipe la plus faible, pour me challenger.

C’est un truc à la con mais qui m’a toujours suivi, encore aujourd’hui », a avoué Claude Puel en interview pour le magasine Vestiaires.