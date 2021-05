En fin de contrat avec l’AS Saint-Etienne le 30 juin prochain, Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet ne resteront pas dans le Forez, puisqu’il n’ont pas reçu de prolongation de contrat.

Une information confirmée par Claude Puel lors de sa conférence de presse ce vendredi après-midi. « Nous avons convenu que nous ne prolongerions pas Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet. Mathieu n’aurait pas démarré comme titulaire et je ne me voyais pas de le mettre sur le banc. Il a besoin de matches et d’intensité pour continuer à être présent. Évidemment, Mathieu était déçu. Il m’a dit que oui il aurait démarré remplaçant, mais qu’il se serait battu pour gagner sa place », a confié Puel dans des propos rapportés par France-Bleu.