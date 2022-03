Débarqué chez les Verts en provenance du Angers SCO durant le dernier mercato hivernal, Paul Bernardoni réalisé une très bonne deuxième partie de saison avec son nouveau club. Prêté par le SCO jusqu’à la fin de la saison, le gardien de 24 ans ne ferme pas la porte pour éventuellement rester au club la saison prochaine.

Interviewé dans les colonnes du ‘Progrès’ ce mercredi matin, le portier stéphanois est revenu sur son avenir et il botte en touche sur le sujet. « On ne m’a pas fait de promesses. Honnêtement, je ne peux pas faire de plan sur la comète. Moi, je sais pourquoi je suis là. Si on se maintient, c’est bon pour l’ASSE, tous les joueurs du groupe et pour moi. On a tous le même objectif du coup. On verra, » a-t-il indiqué. Aujourd’hui l’ASSE pointe à la 18e place du championnat avec 27 points en 29 matchs de Ligue 1. Pour l’heure, les Verts occupent la place de barragiste.