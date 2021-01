Courtisé par l’AS Saint-Etienne depuis plusieurs jours, Mostafa Mohamed (23 ans) est aussi confronté à ses dirigeants qui refusent de lui offrir un bon de sortie.

Invité dans l’émission de TV OdetLebsMido, l’attaquant égyptien et vice champion d’Afrique avec le Zamalek a affiché son état d’esprit alors que son club refuse les 3 millions d’euros que lui propose l’AS Saint-Etienne.

« J’ai 23 ans, cette chance de jouer en Europe ne se représentera peut-être plus », a-t-il déclaré. « On m’avait promis un bon de sortie… Je n’ai manqué qu’un entraînement, à cause de la maladie de ma mère. Je n’ai jamais fait de problèmes avec Zamalek par le passé. Je suis un “Zamalekawi” plus que n’importe qui, mais il n’y a aucune cohérence en interne vis-à-vis de moi « , a ajouté le buteur qui ne comprend pas pourquoi ses dirigeants sont réticents à accepter cette offre. Pour rappel, il demande aujourd’hui plus de 3 millions d’euros mais le Zamalek ne désespère pas de la garder jusqu’à la fin de saison et ainsi le vendre après les Jeux Olympiques pour augmenter encore un peu plus sa valeur marchande. Pour le moment, les négociations n’aboutissent pas. Affaire à suivre…