« Il y a des garçons à qui on n’a pas eu besoin de le demander et qui restent, qui étaient sélectionnables et qui ont pris le parti de rester à l’AS Saint-Etienne pour sortir le club de l’ornière. Ça ne veut pas dire que ceux qui partent à la CAN sont perdus définitivement. C’est un choix. (Mahdi) Camara, ça fait plusieurs semaines qu’il est en discussion avec la direction, il nous a dit qu’il préférait rester avec son club plutôt que d’être sélectionné. C’est une très belle attitude, cela démontre qu’il y a des garçons qui ont envie de se battre pour ce club, qui n’ont pas perdu l’espoir de le voir rester en Ligue 1, » a expliqué l’entraîneur forézien.