Ça se précise pour William Saliba à Saint-Étienne.

Toute aide est la bienvenue. Alors que l’OGC Nice espérait boucler l’arrivée de William Saliba, le média espagnol Todo Fichajes annonce un changement de programme. En effet et selon ces sources, Arsenal et l’ASSE se reprocheraient en vue d’un prêt de six mois à partir du mois de janvier pour le joueur de 19 ans.

Mis au placard par Arteta, le défenseur central est en manque de temps de jeu. Il n’a même pas eu la seule minute de temps de jeu en Premier League cette saison. Le technicien espagnol ne semble pas compter sur lui. Alors, un prêt semble être la solution parfaite. Ainsi, chez les Verts, William Saliba retrouverait une formation qu’il connaît bien, ce qui pourrait lui permettre de grandir encore un peu.