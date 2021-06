Denis Bouanga, titulaire de l’ASSE est revenu, dans les colonnes de Parlons Sport Loire, sur ce débuts avec les Verts. L’attaquant a même évoqué un rêve : celui d’un jour jouer la Ligue des Champions.

« Beaucoup se demandaient si j’allais réussir à m’adapter à Saint-Etienne. pour moi, c’était un bon challenge à relever. Ces dix buts m’ont permis de répondre aux attentes et j’ai senti qu’on me considérait un peu plus encore.

Je n’ai pas de chemin en tête. J’essaye de faire mon trou petit à petit et d’être un nouveau joueur chaque saison. Je veux toujours être meilleur. Je ne me fixe pas d’objectif, même si, comme tout joueur, j’aimerais disputer un jour la Ligue des Champions. Je sais que ça passe par le travail. »