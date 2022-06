L’ASSE est officiellement relégué en Ligue 2. Une énorme déception pour tous, supporters, staff, et joueurs. Mais Denis Bouanga, malgré cette fin de saison, a été élogieux envers son coach Pascal Dupraz.

« A l’été et à l’automne, j’avais beau redoubler d’efforts, tout allait de travers. J’avais un mal être en moi, je me sentais bridé. L’arrivée du nouveau coach a eu son importance et a participé à mon renouveau. Pascal Dupraz me fait tellement confiance… J’ai beaucoup d’affection pour lui. Ses mots m’ont touché. Il m’a aidé à mûrir dans mon jeu, il m’a remis sur le droit chemin. Que je sois bon ou non, il est cash, à l’écoute. Avec Pascal, je peux enchaîner les matches sans le souci de me dire que je vais sortir à la mi-temps ou à l’heure de jeu. Quand je me sens aimé, je peux mourir sur un terrain. Je remercie le club de l’avoir choisi. Mes relations étaient moins fluides avec son prédécesseur, oh oui ! Claude Puel, ça n’a rien à voir », a déclaré Bouanga, comme le rapporte butfootballclub.

